Старша дочка актриси Ольги Сумської Антоніна Паперна показала незвичайне чорно-біле фото з відпочинку

Як повідомляє Politeka.net, Антоніна Паперна - відома актриса, але зараз вона в декреті, так як минулого року народила другу дитину. Дівчина одружена з російським актором Володимиром Ягличем, разом пара виховує дочку і сина. Тоня активно веде свою сторінку в Instagram, де часто ділиться з шанувальниками яскравими фото і Відео зі свого життя в Росії, куди переїхала до чоловіка.

Так, нещодавно Паперна виклала в мережу чарівне фото з басейну, на якому хлюпається у воді, схоже, красуня вирушила на відпочинок. Перед камерою вона з'явилася в стильному купальнику-бікіні, який красиво підкреслив її ідеальну фігуру. Волосся дівчини мокрі і зачесане назад, а на обличчі немає макіяжу.

У підписі до фотографії Паперна написала: "Ну що може бути краще літа". Шанувальники тут же почали обговорювати нове фото Тоні, засинаючи її компліментами в коментарях: "Тільки твоя фігура, після турборежиму", "Осінь", "Звичайно літо, але не таке спекотне. Красиве фото з крапельками води", "Тільки літо", "Ви дуже красива", "Краще літа, може бути тільки літо з безліччю радісних моментів, в колі найближчих".

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