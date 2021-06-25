Співак Арсен Мірзоян показав свій "екстремальний" відпочинок у Прикарпатті, здивувавши відвертим фото

43-річний артист отримав небувалу славу, ставши учасником першого сезону "Голосу країни" в 2011 році. Там же, на шоу, Арсен познайомився зі своєю майбутньою дружиною Тонею Матвієнко, з якою зараз живе в Києві, виховуючи маленьку доньку. При цьому в рідному Запоріжжі у співака залишилися два сини і перша дружина.

Мірзоян активно веде свій мікроблог в Instagram, показуючи особисті кадри. Нещодавно артист відпочивав на курорті Яремче в Івано-Франківській області. У своєму новому пості він засвітив цікавий знімок- "підданий цензурі", передає Politeka.net.

Арсен стояв по коліно у воді, граючи на камеру біцепсами. При цьому він був зовсім без нічого, прикривши "сором" чорним прямокутником.

"#goodnight # арсенмірзоян", - йдеться у підписі.

Здивовані користувачі залишили кілька коментарів:

"Проти природи не попреш 😄"

"Отакої 🙄😄🔥"

Раніше ми розповідали, Мірзоян похвалився в соцмережі кадрами з відпочинку в Яремче. Компанію йому склали Тоня Матвієнко з дочками (одна з них від її першого шлюбу) і сини Арсена. Судячи зі знімків, сімейка любить активні розваги-тут і квадроцикли, і купання в озері під водоспадом.

"Краса, теж там були взимку) Краса Карпат і природи-вражає👏 🔥❤️", "молодці !!! Драйвовий відпочинок !!! 👍👍👍🤟💥 ♥ ️", "Крута команда👏 👏 👏", " старший син завжди сумний на фото...",- коментували користувачі.

Нагадавши, Арсен Мірзоян ошелешив зізнанням, як залишив дружину і дітей заради Тоні Матвієнко: "я зрозумів - все, припливли!".

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