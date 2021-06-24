Спочатку блохи і медузи, а тепер це...

На узбережжя Азовського моря прийшла нова біда



Як передає Як передає Politeka.net , кадрами з пляжу поділилася Ірина Славова на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

Як виявилося, на українських курортах людям докучають змії, а розвелося їх так багато, що плазуни навіть не бояться туристів.



"Того року медузи, цього активізувалися змії. Не змогли дізнатися яка, хто говорить, що гадюка. Будьте обережні, так як можна просто не побачити", - йдеться в повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, як змія, майже не боячись людей, вальяжно відповзає від покривала.

Користувачі розділилися в думках. Хтось вважає, що на відео цілком безпечний вже, інші, що це дійсно небезпечна змія.





"Здуріти можна, страшно!", "Це де? Якщо Приморськ, то гадюка. Їх там дуже багато розвелося. Якось потрапили з друзями і після того туди і ногою ступати не хочеться", "по фото нечітко видно. Якщо забарвлення в ромбик - гадюка", - писали українці в мережі.

Нагадаємо, "Жалять і залишають опіки": відпочиваючих налякали величезні Медузи на пляжах Одеси, відео.

Як повідомляла Politeka, в Азовському морі неможливо підійти до води, відпочиваючі стривожені: кадри напасті.

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