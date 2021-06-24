Відомий український телеведучий, продюсер і суддя талант-шоу Ігор Кондратюк прокоментував заборону російському співакові Філіпу Кіркорову відвідувати нашу країну

За словами Кондратюка, це правильне рішення і виконавця потрібно позбавити звання народного артиста України, оскільки він був на території окупованого Криму, чим порушував українське законодавство. Про це пише «Обозреватель».

Кондратюк зазначив, що ніхто не може бути вище українських законів, в тому числі і "така одіозна людина" як Філіп Кіркоров.

"Кіркоров один з багатьох росіян, які порушують українські закони. На одній з премій він вихваляв Путіна, який є Гітлером 21 століття. Таким чином Кіркоров перетворився на ніщо. А чи займається "ніщо" творчістю – я навіть не знаю, я за ним давно не спостерігаю", – заявив український продюсер.

Кондратюк зазначив, що не стежить за російськими музикантами, оскільки не має такого бажання і для нього "країна-агресор не несе ніякої культури". Також продюсер зізнався, що є прихильником повного розриву відносин з Росією, і сподівається, що це все-таки відбудеться.

Продюсер вважає, що Кіркорова, Баскова та інших російських музикантів необхідно позбавити звання народного артиста України, оскільки в складний для країни час вони не висловили свою підтримку, а просто мовчали.

"Не потрібно позбавляти звання тільки тих, хто висловив свою позицію, не кричав "Крим наш", і взагалі просто не мовчав. Я часто кажу фразу Олександра Галича:" Промовчи – потрапиш у кати", – підсумував Кондратюк.

Нагадаємо, 11 червня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України Про включення до Переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці, Кіркорова Філіпа Бедросовича.

Таким чином, з 22 червня російський співак поповнив "чорний список" Мінкульту та інформаційної політики України. Всього в списку знаходиться 201 людина.

Нагадаємо, Кіркоров насмішив витівкою, показавши трюки в стилі Джекі Чана:"Позорище на старості років".

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