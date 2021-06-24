У Рівному стався пікантний інцидент у громадському транспорті
Як передає Politeka.net, кадри опублікували в місцевому Instagram-пабліку (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
На опублікованих кадрах видно, як молода дівчина зняла з себе верхній одяг і залишилася тільки в купальнику.
Більше того, вона перетворила задній майданчик тролейбуса на подіум, влаштувавши дефіле.
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Моделлю виявилася місцева блогер, яка заради контенту не тільки порушила карантинні правила, але розлютила кондуктора.
Я запитую, де ваша маска? Що це коїться! Так, маску одягла, швидко! На зупинці висадити це б * * ство", - звернулася жінка спочатку до дівчини, а потім до водія.
Раніше ми повідомляли, що жінка вирішила позасмагати голяка прямо посеред дороги в Києві.
Вона роздяглася і спробувала перейти вулицю на четвереньках. На середині вулиці вона розляглася на "зебрі", не звертаючи уваги на перехожих.
Трохи полежавши, киянка продовжила рух, не піднімаючись з колін.
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