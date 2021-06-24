Російський співак Філіп Кіркоров відреагував на заборону йому відвідувати Україну

Як пише Politeka.net, відповідне відеозвернення він опублікував на своїй сторінці в Інстаграм.

"Новина дня: я визнаний загрозою для небезпеки України. Внесення в "чорний список" народного артиста України - це вже звучить, як абсурд, але в світі зараз такого багато", - заявив він.

На думку Кіркорова, чиновники так намагаються заробити собі бонуси.

"Творчість зараз не заборонити, музику не закриєш папірцем або кордоном. Я навіть повинен сказати таким чиновникам "спасибі", адже вони своєю дурістю допомагають мені ставати ще популярнішими... тим, що сталося треба пишатися. Пишатися потрапити в цей список», - висловився співак.

Кіркоров бачить причину події в тому, що»ненависть до Росії захльостує".

«А я продовжую, і буду любити Україну, але не як державу, а як країну, адже ми всі вийшли з однієї країни. У нас спільна історія і я сподіваюся, спільне майбутнє, але без таких людей, які приймають такі рішення», - висловився скандальний російський артист.

Нагадаємо, 11 червня 2021 року до Міністерства культури та інформаційної політики надійшов лист Служби безпеки України Про включення до Переліку осіб, що становлять загрозу національній безпеці, Кіркорова Філіпа Бедросовича.

Таким чином, з 22 червня російський співак поповнив "чорний список" Мінкульту та інформаційної політики України. Всього в списку знаходиться 201 людина.

Як повідомлялося, таке рішення прокоментував відомий український телеведучий, продюсер і суддя талант-шоу Ігор Кондратюк.

"Кіркоров один з багатьох росіян, які порушують українські закони. На одній з премій він вихваляв Путіна, який є Гітлером 21 століття. Таким чином Кіркоров перетворився на ніщо", - заявив він.

Нагадаємо, Кіркоров насмішив витівкою, показавши трюки в стилі Джекі Чана:"Позорище на старості років".

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