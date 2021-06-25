Чехію накрив потужний ураган
Кількість постраждалих вже обчислюється десятками, але їх кількість постійно зростає, повідомляють місцеві ЗМІ.
Торнадо прокотився по Південній Моравії. Рятувальники повідомляють, що серед місцевих жителів є жертви, але точна їх кількість невідома.
У регіонах Бржецлав і Годонін оголосили надзвичайну ситуацію третього ступеня.
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У людей майже нічого не залишилося: що діється в зруйнованій стихією Ялті
Торнадо зруйнував сотні будинків, а рятувальники перевантажені, оскільки до них надходить величезна кількість дзвінків про допомогу.
Громадян закликають залишатися вдома і не виходити на вулицю, оскільки ще можуть початися нові шторми.
Відомо, що понад 32 тисячі людей залишилися без електрики.
У Мережі вже публікують моторошні кадри негоди:
Раніше ми повідомляли, що в ніч на 17 червня циклон над Кримом викликав сильні дощі і посилення північно-західного вітру, через що в регіоні оголосили режим НС.
Нагадаємо, що Крим "потопає", вируючий потік зносить все на своєму шляху: кадри масштабної повені в Ялті.
Як повідомляла Politeka, Ялта потопає у смітті через негоду, є перші жертви: кадри катастрофи.
Також Politeka писала, що нещастя обрушилося на харків'ян в результаті стихії:затоплені будинки, фото.