Чехію накрив потужний ураган

Кількість постраждалих вже обчислюється десятками, але їх кількість постійно зростає, повідомляють місцеві ЗМІ.

Торнадо прокотився по Південній Моравії. Рятувальники повідомляють, що серед місцевих жителів є жертви, але точна їх кількість невідома.

У регіонах Бржецлав і Годонін оголосили надзвичайну ситуацію третього ступеня.

Популярні новини зараз

Галкін показав незвичайне захоплення 72-річної Пугачової і їх доньки Лізи: "Геніально і просто"

Спека ослабне і почнуться дощі з грозами: де кардинально зміниться погода вже на вихідних

"Тиждень немає звісток": студент відправився на іспит і зник, фото зниклого Олександра

Не стало легенди київського "Динамо": його заслуги перед клубом неоціненні

У людей майже нічого не залишилося: що діється в зруйнованій стихією Ялті
Показати ще

Торнадо зруйнував сотні будинків, а рятувальники перевантажені, оскільки до них надходить величезна кількість дзвінків про допомогу.

Громадян закликають залишатися вдома і не виходити на вулицю, оскільки ще можуть початися нові шторми.

Відомо, що понад 32 тисячі людей залишилися без електрики.

У Мережі вже публікують моторошні кадри негоди:

Раніше ми повідомляли, що в ніч на 17 червня циклон над Кримом викликав сильні дощі і посилення північно-західного вітру, через що в регіоні оголосили режим НС.

Спочатку затопило Керч, потім зливи дісталися до Ялти, викликавши вихід річок з берегів і затоплення вулиць і будинків.