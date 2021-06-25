Чехію накрив потужний ураган

Кількість постраждалих вже обчислюється десятками, але їх кількість постійно зростає, повідомляють місцеві ЗМІ.



Торнадо прокотився по Південній Моравії. Рятувальники повідомляють, що серед місцевих жителів є жертви, але точна їх кількість невідома.

У регіонах Бржецлав і Годонін оголосили надзвичайну ситуацію третього ступеня.

Торнадо зруйнував сотні будинків, а рятувальники перевантажені, оскільки до них надходить величезна кількість дзвінків про допомогу.

Громадян закликають залишатися вдома і не виходити на вулицю, оскільки ще можуть початися нові шторми.

Відомо, що понад 32 тисячі людей залишилися без електрики.

У Мережі вже публікують моторошні кадри негоди:

For those poor people in south east CZ🇨🇿, who lost everything in the tornado last night. Here’s the account of the catholic charity in the region: CZ36 6800 0000 0042 1132 5188 pic.twitter.com/OdqgSVqcZX — LuKu 🚴‍♂️🏊🏻⛷ (@LuKucera) June 25, 2021

Раніше ми повідомляли, що в ніч на 17 червня циклон над Кримом викликав сильні дощі і посилення північно-західного вітру, через що в регіоні оголосили режим НС.

Спочатку затопило Керч, потім зливи дісталися до Ялти, викликавши вихід річок з берегів і затоплення вулиць і будинків.