Чехию накрыл мощный ураган
Число пострадавших уже исчисляется десятками, но их количество постоянно растет, сообщают местные СМИ.
Торнадо прокатился по Южной Моравии. Спасатели сообщают, что среди местных жителей есть жертвы, но точное их количество неизвестно.
В регионах Бржецлав и Годонин объявили чрезвычайную ситуацию третьей степени.
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
Не успели спасти: на пляже в Одесской области утонул человек
Не стало легенды киевского "Динамо": его заслуги перед клубом неоценимы
Трагедия с молодыми украинцами в Турции, врачи боролись до последнего: "Столкнулись в море..."
Не могли найти из-за мутного дна: тело юной харьковчанки достали из водоема
Торнадо разрушил сотни домов, а спасатели перегружены, поскольку к ним поступает огромное количество звонков о помощи.
Граждан призывают оставаться дома и не выходить на улицу, поскольку еще могут начаться новые штормы.
Известно, что более 32 тысяч человек остались без электричества.
В сети уже публикуют жуткие кадры непогоды:
Ранее мы сообщали, что в ночь на 17 июня циклон над Крымом вызвал сильные дожди и усиления северо-западного ветра, из-за чего в регионе объявили режим ЧС.
Напомним, что Крым "утопает", бурлящий поток сносит все на своем пути: кадры масштабного наводнения в Ялте.
Как сообщала Politeka, Ялта утопает в мусоре из-за непогоды, есть первые жертвы: кадры катастрофы.
Также Politeka писала, что несчастье обрушилось на харьковчан в результате стихии: затоплены дома, фото.