Чехию накрыл мощный ураган

Число пострадавших уже исчисляется десятками, но их количество постоянно растет, сообщают местные СМИ.



Торнадо прокатился по Южной Моравии. Спасатели сообщают, что среди местных жителей есть жертвы, но точное их количество неизвестно.

В регионах Бржецлав и Годонин объявили чрезвычайную ситуацию третьей степени.

Торнадо разрушил сотни домов, а спасатели перегружены, поскольку к ним поступает огромное количество звонков о помощи.

Граждан призывают оставаться дома и не выходить на улицу, поскольку еще могут начаться новые штормы.

Известно, что более 32 тысяч человек остались без электричества.

В сети уже публикуют жуткие кадры непогоды:

For those poor people in south east CZ🇨🇿, who lost everything in the tornado last night. Here’s the account of the catholic charity in the region: CZ36 6800 0000 0042 1132 5188 pic.twitter.com/OdqgSVqcZX — LuKu 🚴‍♂️🏊🏻⛷ (@LuKucera) June 25, 2021

Ранее мы сообщали, что в ночь на 17 июня циклон над Крымом вызвал сильные дожди и усиления северо-западного ветра, из-за чего в регионе объявили режим ЧС.

Сначала затопило Керчь, потом ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов и затопление улиц и домов.