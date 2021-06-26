Відома українська модель Леоніла Гузь, "Міс Україна 2018", показала себе у свіжому образі

Як пише Politeka.net, Леоніла Гузь стала відомою серед українців завдяки перемозі на конкурсі "Міс Україна 2018". Красуня активно веде соціальні мережі, де за нею вже стежать десятки тисяч українців.

На новому фото, яке Гузь опублікувала в Instagram, красуня позувала в білій сорочці. Дівчина сміялася, захоплюючи розкішною посмішкою, а образ доповнила яскравими прикрасами.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Це тепер моє улюблене фото", " став на головну!!!!!!!!!", "Прекрасна", "Вам слід більше посміхатися", "Прекрасна", "Ось це крутяк", " над чим ти смієшся. Я тебе так підпишу, так буде назавжди, моя дорога","Розкішна мила дівчинка, можна милуватися такою нескінченно, просто вищий клас".

Повідомлялося, що відома українська модель Леоніла Гузь показала палкі кадри з нової фотосесії.

На нових чорно-білих фотографіях Леоніла відображена при тьмяному світлі і на сірому тлі. Перед камерою вона з'явилася в зухвалому образі-на ній одне тільки грубе темне пальто, під яким немає нічого, навіть білизни. Але, схоже, саме в цьому і весь сенс цих прекрасних знімків.

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