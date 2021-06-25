На Харківщині зникла безвісти літня жінка

Як передає Politeka.net, подробиці пошукової операції розповіли в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За попередньою інформацією, 86-річна старенька вирушила на кладовище, щоб провідати поховану там рідню, але йдучи лісом, переплутала стежки.

Тривогу забили родичі старенької. На її пошуки вирушили поліцейські та волонтери.

У лісі спочатку виявили її сумку, а після і знеможену стареньку - в лісі вона пробула без їжі і води три доби.

На ношах її передали медикам. На щастя, її життю зараз нічого не загрожує.

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Поліцейські виявили дідуся в лісі за півтора кілометра від С.Лютівка Богодухівського району.

Чоловіка доставили додому і провели бесіду з його родичами.

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