На Харківщині зникла безвісти літня жінка
Як передає Politeka.net, подробиці пошукової операції розповіли в сюжеті "ТСН" (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
За попередньою інформацією, 86-річна старенька вирушила на кладовище, щоб провідати поховану там рідню, але йдучи лісом, переплутала стежки.
Тривогу забили родичі старенької. На її пошуки вирушили поліцейські та волонтери.
У лісі спочатку виявили її сумку, а після і знеможену стареньку - в лісі вона пробула без їжі і води три доби.
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На ношах її передали медикам. На щастя, її життю зараз нічого не загрожує.
Раніше ми повідомляли, що на Харківщині зник безвісти 85-річний пенсіонер.
Поліцейські виявили дідуся в лісі за півтора кілометра від С.Лютівка Богодухівського району.
Чоловіка доставили додому і провели бесіду з його родичами.
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