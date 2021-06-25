Зазначимо, що цього року на Херсонщині вже фіксували випадки укусу отруйним павуком. У селищі Лазурне Скадовського району 55-річного чоловіка, який взувався на присадибній ділянці, вкусив за ногу каракурт.
А ось у Дніпрі 50-річний чоловік і зовсім потрапив до лікарні після укусу каракурта.
За словами потерпілого, він приліг під деревом в саду. Відчувши різкий пекучий біль на нозі і побачив дві червоні точки.
Галкін показав незвичайне захоплення 72-річної Пугачової і їх доньки Лізи: "Геніально і просто"
Астаф'єва у вузькому корсеті виставила напоказ апетитні принади, очей не відвести: "Шедевр"
Життя українського медика обірвалося в самому розквіті сил: "Він назавжди залишиться в пам'яті"
Не встигли врятувати: на пляжі в Одеській області потонув чоловік
Не могли знайти через каламутне дно: тіло юної харків'янки дістали з водойми
Місце укусу швидко опухло і з'явилися перші негативні симптоми: нудота і головний біль.
Нагадаємо, що в Україні виявили моторошних істот, від яких потрібно триматися на відстані.
Як повідомляла Politeka, Дніпропетровщину облюбували небезпечні істоти, є жертви.
Також Politeka писала, що жителі Дніпропетровщини налякані навалою сколопендр, кадри.