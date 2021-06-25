На Херсонщині жінку вкусив тарантул

Інцидент з 65-річною пенсіонеркою стався на городі, повідомляє " Типовий Херсон ".

Постраждала не помітила тарантула у високій траві. Вона відчула біль в руці та побачила, що павук вкусив її за палець правої кисті.

Зазначимо, що цього року на Херсонщині вже фіксували випадки укусу отруйним павуком. У селищі Лазурне Скадовського району 55-річного чоловіка, який взувався на присадибній ділянці, вкусив за ногу каракурт.

А ось у Дніпрі 50-річний чоловік і зовсім потрапив до лікарні після укусу каракурта.

За словами потерпілого, він приліг під деревом в саду. Відчувши різкий пекучий біль на нозі і побачив дві червоні точки.

Місце укусу швидко опухло і з'явилися перші негативні симптоми: нудота і головний біль.

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