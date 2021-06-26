Солістка відомої української групи The Hardkiss і фіналістка шоу «Танці з зірками», Юлія Саніна, разом зі своїм колективом постали в стильних і яскравих образах
Зірка розповіла в одному з інтерв'ю, що не стежила за модою в шкільному віці, але зараз все змінилося, пише Politeka.net. Артистка виглядає дуже стильно і стежить за трендами.
Створювати сценічні та образи для зйомок артистці допомагають стилісти.
Цього разу красуня опублікувала фото, на яких позує разом зі своєю групою, зокрема, з чоловіком Валерієм Бебко.
Всі були в чорному: масках, толстовках, футболках і шортах. На одязі колективу можна було помітити неоновий принт.
Орбакайте "підловили" в обіймах чоловіка Пугачової Галкіна: "Максим зробив всіх щасливими"
Торнадо залишив після себе зруйновані міста, сотні поранених: кадри лютої стихії в Європі
"Щойно повернувся з армії": стихія забрала життя молодого хлопця на Львівщині
Не стало легенди київського "Динамо": його заслуги перед клубом неоціненні
Елізабет Херлі відчинила халатик і показала, який " сік "під ним ховає:" Терміново потрібен холодний душ"
"Як вам наш новий мерч?!🔥 Що сподобалося найбільше? Я вже закохана в цю колекцію, якість, концепт❤️", - поділилася Саніна з підписниками.
За чотири години публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів:
"Дуже подобається ідея з елементами пісень 🔥 круто, що розширилася лінійка...окремий сорт кайфу", " офігенний🔥", " круто все🔥 ви знову тяжієте до глем року?)", "Все подобається", " мені сподобалася зачіска Юлі⚡", "красиві палаючі очі, Юль⚡⚡", "яскрава і офігенна⚡", "найбільше сподобалися Ваші фотки", " мерч просто неймовірний!❤❤❤🔥".
Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss "перетворилася" на супергероїню, натягнувши латексний наряд: фото
Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss отримала по заслугах, зібравши натовп у центрі Києва: "Шкода там не було Тіни"
Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss у суцільному золоті підкорила Каменських і Остапчука сміливим образом: "Їжак"