Солістка відомої української групи The Hardkiss і фіналістка шоу «Танці з зірками», Юлія Саніна, разом зі своїм колективом постали в стильних і яскравих образах

Зірка розповіла в одному з інтерв'ю, що не стежила за модою в шкільному віці, але зараз все змінилося, пише Politeka.net. Артистка виглядає дуже стильно і стежить за трендами.

Створювати сценічні та образи для зйомок артистці допомагають стилісти.

Цього разу красуня опублікувала фото, на яких позує разом зі своєю групою, зокрема, з чоловіком Валерієм Бебко.

Всі були в чорному: масках, толстовках, футболках і шортах. На одязі колективу можна було помітити неоновий принт.

"Як вам наш новий мерч?!🔥 Що сподобалося найбільше? Я вже закохана в цю колекцію, якість, концепт❤️", - поділилася Саніна з підписниками.

За чотири години публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів:

"Дуже подобається ідея з елементами пісень 🔥 круто, що розширилася лінійка...окремий сорт кайфу", " офігенний🔥", " круто все🔥 ви знову тяжієте до глем року?)", "Все подобається", " мені сподобалася зачіска Юлі⚡", "красиві палаючі очі, Юль⚡⚡", "яскрава і офігенна⚡", "найбільше сподобалися Ваші фотки", " мерч просто неймовірний!❤❤❤🔥".

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