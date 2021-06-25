Дружину Віктора Павлика Катерину Репяхову відчитали в мережі за недоречну рекламу

Як повідомляє Politeka.net, після народження первістка Катерина часто радить молодим мамам товари для новонароджених. Цього разу вона показала ліжечко з подушкою.

"Кокон-гніздечко для новонароджених. Ми плануємо часто подорожувати і питання з ліжечками в готелях для нас закрите. Я планую поряд з собою класти Мишка, ночами годувати і не переживати, що можу уві сні нашкодити малюкові", - зазначила Репяхова, порекомендувавши своїм підписникам купити такий же.

У коментарях Катерину розкритикували за таку пораду, зазначивши, що спати на подушці таким маленьким дітям не можна.

"Тільце, м'язи ще не зміцнілі, яка може бути подушка навіть сама м'яка?", "Не кладіть малюка ще на подушку", «для подушки ще занадто рано)», «проконсультуйтеся з лікарем з цього приводу», «У мене синочок в 2 роки без подушки спить, навіщо вона дитині?»,- пишуть користувачі Мережі.

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