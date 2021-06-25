Дружину Віктора Павлика Катерину Репяхову відчитали в мережі за недоречну рекламу
Як повідомляє Politeka.net, після народження первістка Катерина часто радить молодим мамам товари для новонароджених. Цього разу вона показала ліжечко з подушкою.
"Кокон-гніздечко для новонароджених. Ми плануємо часто подорожувати і питання з ліжечками в готелях для нас закрите. Я планую поряд з собою класти Мишка, ночами годувати і не переживати, що можу уві сні нашкодити малюкові", - зазначила Репяхова, порекомендувавши своїм підписникам купити такий же.
У коментарях Катерину розкритикували за таку пораду, зазначивши, що спати на подушці таким маленьким дітям не можна.
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"Тільце, м'язи ще не зміцнілі, яка може бути подушка навіть сама м'яка?", "Не кладіть малюка ще на подушку", «для подушки ще занадто рано)», «проконсультуйтеся з лікарем з цього приводу», «У мене синочок в 2 роки без подушки спить, навіщо вона дитині?»,- пишуть користувачі Мережі.
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