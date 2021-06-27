Співачка Камалія, яка одружена з мільярдером Мохаммадом Захуром, несподівано заговорила про своє невезіння

44-річна зірка, як відомо, з юності захоплюється кінним спортом. Камалія вперше сіла в сідло в 18 років. На сьогодні артистка активно бере участь у різних змаганнях. Пару років тому вона навіть виборола золоту медаль на Dressage Flying Horses CUP.

До речі, першого спортивного коня на прізвисько Індиго їй купив її чоловік. За словами Камалії, на своє незвичайне хобі вона витрачає десятки тисяч доларів. Цей вид спорту вимагає чимало витрат на утримання коней і амуніцію, в якій виступають спортсмени.

У новому пості в Instagram співачка з іронією заговорила про своє невезіння і чергові змагання. На фото вона постала в спортивно-парадній формі поруч зі своїм м'язистим красенем-конем, передає Politekа.net.

"Мені завжди щастить, я так і знала) Жеребкування визначило час завтрашніх стартів. Тепер боюся знепритомніти від спеки, адже їду в самий сонцепік ☀️ На Лакы о 12:45, Ындиго - 14:20", - поділилася Камалія.

Користувачі з жаром обговорили побачене, висловившись про підтримку:

"Все буде добре, проходять дощі, буде легше дихати! Вам перемоги, удачі!!!🔥🔥🔥"

"Удачі. Нових перемог і звершень"

"Все буде добре!!!"

"Стиль життя 🔥 😍 "

"Красиве фото! 🔥🔥🔥"

"Фото проситься в рамку! Дуже красиве! Легкої вам перемоги!"

"Камалія - ви найкраща! Тому, що вашому розвитку - немає меж!!!👏"

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