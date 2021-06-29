Як вам такий вчинок чоловіка?

У Чернівецькій області батько одного зі студентів напав на викладачку

Інцидент стався 27 червня. Тоді мережу облетіло відео, на якому батько випускника прийшов до навчального закладу і вивернув відро з фекаліями на викладача.

За його словами, педагог вимагала 300 євро за успішну здачу іспиту.

Після того, що сталося, чоловік зізнався, що вчинив "нетолерантно", але вибору у нього не було.

"Я вважаю, що за навчання не треба платити хабарі", - поділився чоловік у коментарі "Суспільному".

Викладачка звинувачення називає наклепом, оскільки, за її словами, ніяких розмова про хабар не було.

Жінка також написала заяву в поліцію і побоюється за своє життя, а батькові випускника загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Відзначимо, що хуліганство в Україні досить поширене адміністративне правопорушення.

Згідно зі статистичними даними МВС України найчастіше порушники притягуються до адміністративної відповідальності за: нецензурну лайку в громадських місцях, приставання до громадян і відправлення потреби в непередбачених місцях.

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