В таких умовах не кожен би витримав жити

На Житомирщині зникла 7-річна дитина

Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.

До правоохоронців звернулася мама дівчинки, яка бачила її останній раз перед тим, як п'яною лягла спати.

Прибувши до них додому, поліцейські були шоковані - там панував безлад і антисанітарія, а про умови для нормального проживання дитини не могло бути й мови.

Через кілька годин пошуків дівчинку все-таки вдалося знайти. Як виявилося вона пішла ночувати до подружки

"Близько 5:00 дівчинку розшукали в одній з сімей на сусідній вулиці. Вона залишилася ночувати у подружки, причому дорослі члени сім'ї не помітили, що у них знаходиться чужа дитина", - розповіли в поліції.

Дитину зараз оглядають медики, а її мати ризикує втратити батьківські права.

Нагадаємо, дитина зникла з лікарні: черговий лікар розкрив подробиці.

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