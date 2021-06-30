На Житомирщині зникла 7-річна дитина
Як передає Politeka.net, про це повідомили у відділі комунікацій поліції області.
До правоохоронців звернулася мама дівчинки, яка бачила її останній раз перед тим, як п'яною лягла спати.
Прибувши до них додому, поліцейські були шоковані - там панував безлад і антисанітарія, а про умови для нормального проживання дитини не могло бути й мови.
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Через кілька годин пошуків дівчинку все-таки вдалося знайти. Як виявилося вона пішла ночувати до подружки
"Близько 5:00 дівчинку розшукали в одній з сімей на сусідній вулиці. Вона залишилася ночувати у подружки, причому дорослі члени сім'ї не помітили, що у них знаходиться чужа дитина", - розповіли в поліції.
Дитину зараз оглядають медики, а її мати ризикує втратити батьківські права.
Нагадаємо, дитина зникла з лікарні: черговий лікар розкрив подробиці.
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Також Politeka писала, що біда трапилася з трирічною дитиною на дитячому майданчику.