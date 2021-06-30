В Україні заговорили про новий податок, який може болісно вдарити не тільки по фермерству, а й по власникам приватних городів

Так, парламентський Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроект №5600, який має внести зміни до Податкового кодексу.

Згідно з документом, розмір неоподатковуваної ділянки, на якій українці можуть вести особисте господарство, хочуть зменшити з 2 га до 50 соток. У разі перевищення норми, за кожен "додатковий" гектар збираються стягувати 5% від його оціночної вартості. Причому податок платитимуть всі, незалежно від того, чи продають овочі і фрукти з ділянки або ростять для власних потреб, передає "Обозреватель". Сума податку при цьому не буде фіксованою і, швидше за все, буде залежати від регіону і його врожайності.

Законопроект на даному етапі, поки ще не було голосування в Раді, викликав багато спірних питань. Експерти побоюються, що він боляче вдарить по дрібному фермерству, в разі прийняття.

"В середньому ви повинні будете сплатити мінімум 1500 гривень, - вважає доцент Київської школи економіки, експерт із земельних питань Олег Нів'євський. При цьому додав, що сума може бути трохи менше, якщо власник ділянки вже заплатив інші податки, наприклад на землю (300 грн.).

На практиці вийде, що податком будуть обкладатися не тільки ділянки для бізнесу, але і частина звичайних городів. Екперти припускають, що дрібним господарствам буде вигідніше відмовлятися від роботи на ділянках і здавати їх в оренду великим землевласникам.

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