У Санкт-Петербурзі яскраво відсвяткували переможний гол у ворота Швеції на Євро-2020

64 тисячі людей на трибунах і мільйони біля телевізорів стали свідками перемоги збірної України в матчі проти Швеції на Євро-2020. У РФ також знайшлися справжні фанати української збірної, які раділи перемозі підопічних Андрія Шевченка.

Інтернет-видання Обозреватель показало красномовне відео з Санкт-Петербурга.

Фанати зібралися у фан-зоні чемпіонату Європи в Санкт-Петербурзі. На відповідному відео можна побачити, як після вирішального голу Артема Довбика на 121-й хвилині, фанати буквально вибухнули істерикою і скандують "Україно, Україно!". Також один з присутніх розмахує українським прапором.

Варто відзначити, що до вчорашньої гри Україна і Швеція зіграли чотири матчі: дві перемоги українців, одна нічия і одна перемога шведів. Останній і найбільш пам'ятний матч був на груповому етапі Євро-2012.

Тоді українці перемогли на НСК Олімпійський з рахунком 2: 1, а обидва голи забив Шевченко. Це були останні голи в кар'єрі легендарного форварда.

Нагадаємо, Україна вирвала путівку до чвертьфіналу Євро-2020.

Як повідомляла Politeka, футболісти збірної України не стримали емоцій після перемоги над шведами.

Також Politeka писала, що Яремчук і Степаненко влаштували шалені танці після перемоги над шведами.