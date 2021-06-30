Наставник збірної України Андрій Шевченко мав на стадіоні в Шотландії двох особливих уболівальників

Так, сини головного тренера збірної України Андрія Шевченка Крістіан і Джордан підтримали батька і українську команду на матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи проти Швеції.

Кадри з'явилися в мережі Instagram. Крім того в шотландському місті дітей Шевченка зустрів журналіст Роман Бебех, який зробив з ними спільне фото.

Безпосередньо на полі битви сини тренера збірної України теж побували і привітали Олександра Зінченка, який в цьому матчі відзначився голом, результативною передачею і був визнаний УЄФА кращим гравцем поєдинку. Хлопці одягли на матч атрибутику збірної України.

Пізніше хлопці кинулись в обійми і свого батька. Шева на прес-конференції після матчу зізнався, що для нього було особливо приємно перемогти на очах у членів свого сімейства.

Крім того, дружина головного тренера збірної України Андрія Шевченка Крістен Пазік привітала свого чоловіка і його підопічних з виходом в 1/4 Євро-2020.

У коментарях користувачі мережі розчулилися знімкам і радили віддати хлопчиків на футбол: "їх потрібно до Блохіна на тренування", "підтримка для Шеви гарантована", "нормальна така підтримка", "Козаки вже зросту свого батька".

Нагадаємо, тренер Швеції огризнувся на команду Шевченка, посипавши звинуваченнями.

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