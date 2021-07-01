Дружина Георгія Гонгадзе після загибелі чоловіка, через страх за своїх дочок, була змушена іммігрувати в США
Дівчатка провели дитинство у Вашингтоні.
Після закінчення школи вони вступили до вузів - Соломія вчилася у Великобританії, а Нана залишилася у Вашингтоні.
На фото можна побачити, що Нана залишила природний темний колір волосся, а Соломія стала яскравою блондинкою.
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Соломія вибрала для себе політичний напрямок-вона вступила до Лондонської школи економіки і політичних наук.
Батько б пишався, що його дочка увійшла в топ - 100 найперспективніших студентів Британії. Навчання вона продовжила на магістратурі в Королівському коледжі в Лондоні.
Нана Гонгадзе вивчає історію мистецтв в американському гуманітарному університеті Вашингтона. Також дівчина працює PR-фахівцем у великій медіакомпанії в США.
Нещодавно Мирослава Гонгадзе поділилася новим знімком з дочкою Наною.
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Як Politeka писала, "я-грузин, але, якщо потрібно, віддам життя за Україну": сьогодні у Георгія Гонгадзе день народження.
Також Politeka повідомляла, що розкрито причетність Кремля до загибелі Гонгадзе: навіщо це було потрібно РФ.