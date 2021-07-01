Сотні населених пунктів залишилися без світла внаслідок негоди
Понад 300 населених пунктів все ще знеструмлені через негоду в Україні. Найбільше від потужних дощів і шквального вітру страждають в центрі і на заході країни.
Про це повідомила прес-служба ДСНС.
Відзначається, що сильний вітер, дощ і гроза накоїли біди в шести областях. Там спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП: Львівська область – 191 населений пункт без світла; Тернопільська – 79; Чернівецька – 23; Київська – 6; Кіровоградська – 2; Дніпропетровська-1.
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Найбільше дісталося Львівській області. Там, ураган був такої сили, що повалив 700 дерев. Вони трощили припарковані машини і блокували проїжджу частину. Шквальний вітер зривав дахи і обрушував фасади будинків. Через пошкодження мереж припинив курсувати електротранспорт.
Всю ніч у цих населених пунктах працювали комунальники. Розчищали дороги від повалених дерев, електромережі зараз намагаються відновити, транспорт потроху почав курсувати.
Нагадаємо, що після рясних дощів у Дніпрі на небі одночасно розкинулися три веселки.
Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося Хімічній.
Також Politeka повідомляла, що Київ несподівано перетворився на "величезну калюжу", кадри наслідків негоди в центрі столиці.