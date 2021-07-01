В Україні з 1 липня зріс прожитковий мінімум, що спричинить за собою підвищення низки виплат

Так, загальний показник ПМ збільшується з 2 189 гривень до 2 294 Гривень (у грудні його підвищать до 2 393 гривень), пишуть "Факт".

Варто зазначити, що прожитковий мінімум не однаковий для різних груп українців. Після змін він складе:

для осіб, які втратили працездатність — - 1 854 Гривень (у грудні зросте до 1 934 гривень);

для дітей до 6 років - 2 013 Гривень (у грудні - 2 100 гривень);

для працездатних-2 379 Гривень (у грудні-2 481 гривень);

для дітей 6-18 років — 2 510 гривень (у грудні-2 618 гривень).

Підвищення прожиткового мінімуму вплине на такі виплати:

мінімальну пенсію за віком піднімуть на 85 гривень до 1 854 гривень для тих, хто має достатній страховий стаж (35 років у чоловіків і 30 у жінок).

максимальний розмір пенсії становитиме 18 540 гривень. А у суддів у відставці пенсія може бути набагато більше-їх не обмежують.

пенсії за особливі заслуги, інвалідам війни підвищать на 306-552 гривень, учасникам бойових дій - на 140 гривень, чорнобильцям з інвалідністю - на 191-242 гривень

зросте розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям тощо.

У Пенсійному фонді також повідомляють про збільшення низки доплат, зокрема, за наднормативний стаж. Громадянам, які вийшли на пенсію до 1 січня 2021 року, і тим, чия пенсія цього року ще не перераховувалася у зв'язку зі збільшенням ПМ і мінімальної зарплати, не індексувалася з коефіцієнтом 1,11, додадуть 100 гривень.

Нагадаємо, українцям підвищили пенсії, але не всім: суми і кого торкнеться довгоочікуване рішення Ради.

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