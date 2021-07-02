Червень 2021 року подарував українцям два додаткових вихідних, у липні ситуація буде іншою

Цього місяця додаткових вихідних не заплановано. Всього в липні 31 день, з яких буде 9 вихідних і 22 робочих.

Вихідні дні в липні випадають на такі числа: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 24 і 31. Місяць почався в четвер і закінчиться в суботу.

І хоча додаткових вихідних Липень не принесе, важливі дати в цьому місяці все ж є.

Так, 4 липня відзначається День Військово - Морських Сил України, 6 липня - День військ ППО Збройних Сил України, 25 липня-День Флоту України.

Крім того, в липні будуть два великих православних Свята - День Петра і Павла і Різдво Іоанна Предтечі.

7 липня, православні віруючі вшановують пам'ять святого, який передбачив прихід Ісуса Христа, а потім хрестив Спасителя у водах Йордану.

12 липня православні та греко-католики святкують день святих первоверховних апостолів Петра і Павла.

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