В Україні сильно піднялися ціни на блакитне паливо
Як повідомляє Politeka.net з посиланням на "Сьогодні", ціна на газ побила історичний рекорд. Всього рік тому газ був дуже дешевим, але сьогодні ситуація змінилася.
Згідно з даними Української енергетичної біржі, за підсумками торгів середня ціна на газ на серпень встановилася на рівні 15,25 тисяч гривень за кубометр. Це на 18% вище липневих цін. На даний момент це рекордний показник. До цього найвищою ціна була в жовтні 2018 року. Тоді за блакитне паливо потрібно було платити 12,4 тисяч гривень.
Відповідно, і українці в платіжках побачать вищі цифри. Це дуже вдарить по кишенях простих українців.
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Як пояснюють експерти, ціни на паливо ростуть через дефіцит палива в Європі.
Зазначимо, що ціна газу в Україні почала стрімко зростати з червня минулого року. Правда, тоді була зафіксована рекордно низька ціна на рівні 3,69 тисяч гривень.
Нагадаємо, що зростання цін на газ і, відповідно, на тепло і гарячу воду – неминуче, - Завальнюк.
Як повідомляла Politeka, Любов Завальнюк розповіла, що українці можуть отримувати треті за рахунком платіжки за газ.
Також Politeka писала, що нові тарифи на газ, скільки доведеться платити: "найвищу вартість встановили...".