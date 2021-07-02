В Україні сильно піднялися ціни на блакитне паливо

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на "Сьогодні", ціна на газ побила історичний рекорд. Всього рік тому газ був дуже дешевим, але сьогодні ситуація змінилася.

Згідно з даними Української енергетичної біржі, за підсумками торгів середня ціна на газ на серпень встановилася на рівні 15,25 тисяч гривень за кубометр. Це на 18% вище липневих цін. На даний момент це рекордний показник. До цього найвищою ціна була в жовтні 2018 року. Тоді за блакитне паливо потрібно було платити 12,4 тисяч гривень.

Відповідно, і українці в платіжках побачать вищі цифри. Це дуже вдарить по кишенях простих українців.

Як пояснюють експерти, ціни на паливо ростуть через дефіцит палива в Європі.

Зазначимо, що ціна газу в Україні почала стрімко зростати з червня минулого року. Правда, тоді була зафіксована рекордно низька ціна на рівні 3,69 тисяч гривень.

Нагадаємо, що зростання цін на газ і, відповідно, на тепло і гарячу воду – неминуче, - Завальнюк.

Як повідомляла Politeka, Любов Завальнюк розповіла, що українці можуть отримувати треті за рахунком платіжки за газ.

Також Politeka писала, що нові тарифи на газ, скільки доведеться платити: "найвищу вартість встановили...".