У липні курс долара в Україні зміниться і стане більш стабільним

Експерти розповіли, який курс валют буде в Україні в липні 2021 року. Так, за їхніми словами, загроз стабільності гривні немає в найближчі два місяці.

Аналітик Сергій Кирилюк заявив, що в найближчий тиждень - півтора, найімовірніше, буде спостерігатися тенденція до зміцнення національної валюти, пише РБК.

Експерт Роман Бабицький також вважає, що гривня зміцнюється, адже за останній місяць середня ставка зменшилася з 28,15 грн за долар до 27,43 грн.

За прогнозами Мінфіну, на цьому тижні курс буде приблизно 27,30-27,70 грн/дол.

Однак коливання можливі. За словами Кирилюка, курс може змінюватися в обидві сторони, що пов'язано з випадковими факторами і календарними. До таких випадків належать, щомісячні виплати Держказначейством експортерам великих траншів ПДВ-відшкодування, продовження співпраці з МВФ та іншими.

У липні-серпні, за прогнозами Кирилюка, нацвалюта в самому піку може стати 26,5 - 26,5-27,0 грн / дол.

Роман Бабицький прогнозує трохи інші цифри-27,3-27,5 грн/дол.

Зазначимо, станом на третє липня, офіційні курси валют встановлені на такому рівні:

1 долар США - 27,4121 гривень;

1 євро - 32,4107 гривні.

Таким чином, в порівнянні з попереднім днем, курс долара став вище на три копійки, а євро - на 11 копійок.

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