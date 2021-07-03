Футболісти національної збірної почали давати інтерв'ю українською

Зокрема, лідер збірної України Руслан Малиновський прислухався до критики громадськості і перейшов на рідну мову під час спілкування з журналістами на Євро-2020.

Про це написав політичний оглядач Олександр Аронець та виклав у себе в Facebook.

На відео видно, як Малиновський легко і невимушено розмовляє українською мовою. Лише в кінці Руслан забув як буде українською "опыт".

"У нас була теорія невелика, на якій Андрій Миколайович сказав, що непотрібно десь літати і казати собі, що ми вже досягли чогось", - сказав Малиновський.

Блогер Олександр Аронець зазначає, що ще до того, як тему мови в інтерв'ю українських футболістів підняла Лариса Ніцой, про "дивну мовну ситуацію" в нашій збірній писали італійські журналісти. Мовляв, як це так, Шевченко і Ко знають краще англійську, італійську, російську, а не свою рідну мову.

"Крига скресла. Як бачимо, вони всі добре знають рідну мову, але обставини в спорті так склалися, що досі складно знайти гурток, де б тренування проводили українською. Ось і виходить, що типові футбольні фрази в них вже на підсвідомості відображені російською", – написав Аронець.

На чудове володіння української мови Малиновським звернули увагу і українці. У коментарях юзери дякують Руслану за "солов'їну" і захоплюються Малиновським: "хороша українська у Руслана! Я впевнений, що 90% збірок говорять не гірше", "Хороша українська мова...", "Молодець. Дуже приємно слухати", "Це сталося... вони таки можуть...".

Нагадаємо, тренер Швеції огризнувся на команду Шевченка, посипавши звинуваченнями.

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