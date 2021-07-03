Британська ведуча перейшла допустимі межі

Ведуча британської телепередачі "Доброго ранку, Британія" (Good Morning Britain) Кейт Гаррауей порівняла карту на футболці форми збірної України з футболу з брудною плямою.

Початок епізоду опубліковано в Twitter програми. Примітно, що в Twitter-акаунті програми цей епізод з'явився в обрізаному вигляді, без тієї частини, де ведуча обговорювала форму українських футболістів.

В студііі при цьому перебував посол України у Великобританії Вадим Пристайко. Ведуча допустила колкость після того, як він нагадав, що національна збірна України вперше в історії пройшла так далеко на чемпіонатах Європи з футболу і мільйони вболівальників в країні і за кордоном вболіватимуть за команду.

"Це схоже на футболку, яку мій син піднімає з підлоги і вважає, що вона не надто брудна. Це трохи схоже на брудну пляму. Ну ви розумієте, про що я", - сказала Гаррауей, уточнивши, що це не карта, а брудна пляма.

Глядачі передачі не оцінили гумор ведучої і багато британців розкритикували її слова про ігрову форму в коментарях під відео.

Коментатори акцентували, що Кейт була відверто груба з українським послом і образила карту його країни. Також кілька користувачів заявили, що не здивувалися б, якби Україна попросила британського прем'єр-міністра вибачитися за це.

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