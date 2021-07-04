Як змінилися ціни в порівнянні з минулим роком

В останні півроку спостерігається зростання цін на продукти харчування, що, авжеж, відбивається на гаманцях українців

За оцінками Організації об'єднаних Націй в останні півроку у світі спостерігається більш стрімке зростання цін на продукти, ніж за все попереднє десятиліття.

Зазначимо, що половина витрат українців припадає на харчування, а це означає, що навіть невеликі скачки цін на продукти досить відчутні.

З початку 2021 року вартість овочів збільшилася від 30% до 50%. Примітно, що через холодний травень зниження цін на ранню групу овочів зрушилося на два-три тижні, пише Сегодня. Вартість стала нижче на томати і цибулю.

При цьому, в порівнянні з Польщею, ціна на картоплю вище у два рази. В Мінагрополітики не прогнозують особливого зростання ціни на цей овоч в кінці майбутньої зими.

З початку сезону зменшилася ціна на ягоди, адже був хороший урожай. Зокрема, в ці дні, але 2020 року, полуниця продавалася по 120 гривень, а зараз середня ціна - 50.

Однак ціна на цукор підвищилася і тепер кілограм можна купити за 25 гривень.

Сезонне зниження цін на молочну продукцію і м'ясо в цьому році обійшло стороною, що пов'язано з "відгомонами" зростання цін на зерно в кінці зими — початку весни. Тільки до осені очікується зниження ціни на ці продукти на 5-7%, проте буде подорожчання хліба приблизно на 10%.

Після збору врожаю можливі зниження цін на овочі - приблизно на 15-20%, також впаде вартість зернових і олійних культур, але взимку можливе зростання цін.

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