Стоимость продуктов в Украине с начала года значительно выросла

Если сравнивать с декабрем 2020-го, то подорожало практически все, а некоторые категории товаров выросли в цене почти наполовину.

Данные о подорожании продуктов были опубликованы Госстатом.

Так, если сравнивать с декабрем 2020-го, то существеннее всего подорожали: хлеб 9,2%; подсолнечное масло 42,7%; фрукты 22%; овощи 13,5%; сахар 20,9%.

Рост цен практически не прекращается и сейчас. Особенно сильно дорожают подсолнечное масло и фрукты. Лишь с апреля они добавили в цене подсолнечное масло на 6,8%, а фрукты на 14,5%.

Поскольку цены на продукты питания во многом зависят от цен на энергоносители, а они пока сохраняют тенденцию к росту, то до конца года дорожать могут те товары, в себестоимости которых большую долю занимают как раз энергоносители и логистика.

Также ранее сообщалось, что подорожание сахара связано со снижением его производства в Украине из-за низкого урожая свеклы, яйца взлетели в цене из-за снижения производства и повышения цен на корма после подорожания зерновых.

Аналитики прогнозируют, что сезонные продукты дорожать не будут, а импортные вырастут в цене.

Напомним, что цены на продукты в Украине могут снизить, законопроект уже в Раде: полный список товаров.

Как сообщала Politeka, в 2021 году взлетят цены на косточковые сорта ягод и фруктов.

Также Politeka писала, что в Украине цены на мясо и мясопродукты постоянно растут, рекорд был в 2004 году – плюс 35,9%.