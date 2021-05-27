Ціни на продукти в Україні та світі за 20 років сильно змінилися

Інфографіка, заснована на даних продовольчої та сільськогосподарської організації ООН та Держстату України, опублікована у телеграм-каналі Pics & Maps.

Ціни на м'ясо в світі протягом 20 років знижувалися, за винятком 2014, 2017 і 2019 років.

В Україні ціни на м'ясо та м'ясопродукти постійно зростають, рекорд був у 2004 році – плюс 35,9%.

Світові ціни на молочні продукти ростуть з 2017 року, в Україні теж. Так, зростання українських цін на олію відповідає світовим тенденціям.

У квітні 2021 року масло подорожчало на 14,5%, у світі - на 51%.

У 2001-2007 роках ціни на продукти в світі знижувалися, досягнувши мінімального піку в 2002 році, коли ціни впали на 29,8%. Як свідчить Держстат в цей же час в Україні ціни зростали, крім згаданого 2002 року.

У 2008 році, а також у 2010-2014 роках світові ціни на продукти зростали. В Україні в 2012-2013 роках спостерігалося зниження цін, в інші роки було зростання.

У 2015-2016 роках, коли ціни на продукти в світі дещо знизилися, в Україні було зафіксовано рекордне збільшення - 40,1% за 2015 рік.

Станом на квітень 2021 року світові ціни зросли на 16,7%, а в Україні - на 7,3%.

До слова, цього літа в Україні очікується зростання вартості низки товарів

Про це повідомив економічний експерт Борис Кушнірук.

Експерт розповів, що зростання цін пов'язане з піднялася вартістю палива. Крім того не варто забувати про підвищенні зарплат в Україні.

"Зростання витрат на паливо, хімікати, на зарплати робітникам — це неминуче призводить до того, що ціни істотно зростуть, і вони будуть значно вище, ніж минулого року, якщо брати літо минулого і цього року", — пояснив він.

Багато експертів попереджають, що навесні підскочать ціни на м'ясо, яйця і молочну продукцію в Україні. Також будуть дорожчати торішні овочі, так як запаси врожаю на складах майже підійшли до кінця.

Нагадаємо, ціни на популярний в Україні продукт різко знизяться, подробиці.

Як повідомляла Politeka, Одеса переживає рекордне подорожчання цін на продуктовий набір.

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