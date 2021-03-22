В Украине продолжат расти цены на продукты
Об этом сообщил в "Фейсбук" экономический эксперт Алексей Кущ.
"Говорят подсолнечное масло уже по 60 грн. Все дело в том, что урожай хороший",- иронично заявил специалист и продолжил: "На самом деле перед нами очередной виток агфляции или аграрной инфляции, когда на фоне умеренного роста общего индекса цен, стоимость продуктов питания меняется в гипердинамике".
Для украинского общества это критическая проблема, поскольку наибольший рост цен бьет по малообеспеченным.
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И здесь мы возвращаемся к цене монетарного суверенитета: и речь не только о хранении резервов НБУ в обесцененном долларе, что стоит нам 2.5 млрд долл. в год (больше, чем кредит МВФ).
Здесь речь о том, что такие валюты как наша становятся амортизатором мировой инфляции, вбирая в себя свою каплю мировой эмиссионной волны. Импортируя инфляцию с мировыми ценами на сырье.
Не будем настолько наивными, чтобы не понять: за все придется платить. И за отсутствие монетарного суверенитета в первую очередь. Например, в цене подсолнечного масла", — написал экономический эксперт Алексей Кущ.
"Народ у нас терпеливый-все выдержит. Як уже все це задовбало", " Идем по пути Аргентины?", "Нужно ещё с мукой так провернуть, как с маслом получилось - чтоб тоже "60% рынка" и цены "как в Европе. Самый прикол, что локальные "олійні", не рафинирующие и не бутилирующие, которые с экспортом не связаны и со своей сырьевой базой, цену подтянут к "рыночной", - возмущаются украинцы в комментариях.
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