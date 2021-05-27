Цены на продукты в Украине и мире за 20 лет сильно изменились

Инфографика, основанная на данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Госстата Украины, опубликована в телеграм-канале Pics&Maps.

Цены на мясо в мире на протяжении 20 лет снижались, за исключением 2014, 2017 и 2019 годов.

В Украине цены на мясо и мясопродукты постоянно растут, рекорд был в 2004 году – плюс 35,9%.

Мировые цены на молочные продукты растут с 2017 года, в Украине тоже. Так, рост украинских цен на масло соответствует мировым тенденциям.

В апреле 2021 года масло подорожало на 14,5%, в мире - на 51%.

В 2001-2007 годах цены на продукты в мире снижались, достигнув минимального пика в 2002 году, когда цены упали на 29,8%. Как свидетельствует Госстат в это же время в Украине цены росли, кроме упомянутого 2002 года.

В 2008 году, а также в 2010-2014 годах мировые цены на продукты возростали. В Украине в 2012-2013 годах наблюдалось понижение цен, в остальные годы был рост.

В 2015-2016 годах, когда цены на продукты в мире несколько снизились, в Украине было зафиксировано рекордное увеличение - 40,1% за 2015 год.

По состоянию на апрель 2021 года мировые цены выросли на 16,7%, а в Украине - на 7,3%.

К слову, этим летом в Украине ожидается рост стоимости ряда товаров

Об этом сообщил экономический эксперт Борис Кушнирук.

Эксперт рассказал, что рост цен связан с поднявшейся стоимостью топлива. Кроме того не стоит забывать о повышении зарплат в Украине.

"Рост затрат на топливо, химикаты, на зарплаты рабочим — это неизбежно приводит к тому, что цены существенно вырастут, и они будут значительно выше, чем в прошлом году, если брать лето прошлого и этого года", — пояснил он.

Многие эксперты предупреждают, что весной подскочат цены на мясо, яйца и молочную продукцию в Украине. Также будут дорожать прошлогодние овощи, так как запасы урожая на складах почти подошли к концу.

Напомним, цены на популярный в Украине продукт резко снизятся, подробности.

Как сообщала Politeka, Одесса переживает рекордное подорожание цен на продуктовый набор.

Также Politeka писала, что украинцев срочно предупредили о подорожании продуктов, масло по 60 грн только начало.