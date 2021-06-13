Новое подорожание газа угрожает украинцам

Цену на газ в Украине могут повысить, если Россия решит прервать транзит "голубого топлива" через территорию нашей страны. Об этом заявила советник министра энергетики Елена Зеркаль в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Зеркаль, Россия искусственно сдерживает европейский рынок и не поставляет те объемы, которые сейчас необходимы для Европы.

"Была холодная весна, сейчас надо все наполнять, и цены на газ очень высокие. А какими они будут зимой - никто не знает", - заявила советник министра.

Зеркаль добавила, что в условиях прерывания транзита газа через территорию Украины этой зимой, "для нас это будет очень ощутимо, в первую очередь в плане того, что мы получим очень дорогой газ".

"Сейчас мы можем поставлять газ так называемым виртуальным путем, то есть виртуальный реверс, когда идет обмен газа, и так работает во всем мире. Если не будет транзита, то нам придется фактически физически поставлять газ из Европы, и расходы на поставки газа значительно увеличатся", - заявила советник минимстра.

Как сообщалось ранее, в июне цена газа колеблется в диапазоне от 8 до 13,5 гривны за кубометр. Газопоставляющие компании формируют стоимость синего топлива в зависимости от закупочной цены, а также контрактов, заключенных с импортирующими компаниями.

Согласно предварительным прогнозам, до сентября цена газа будет немного снижаться. По предварительным данным, более приятную стоимость топлива украинские потребители смогут наблюдать уже в июле 2021 года.

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