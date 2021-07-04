В последние полгода наблюдается рост цен на продукты питания, что, естественно, отражается на кошельках украинцев
По оценкам Организации объединенных наций в последние полгода в мире наблюдается более стремительный рост цен на продукты, чем за все предыдущее десятилетие.
Отметим, что половина расходов украинцев приходится на питание, а это значит, что даже небольшие скачки цен на продукты довольно ощутимы.
С начала 2021 года стоимость овощей увеличилась от 30% до 50%. Примечательно, что из-за холодного мая снижение цен на раннюю группу овощей сдвинулось на две-три недели, пишет Сегодня. Стоимость стала ниже на томаты и лук.
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При этом, по сравнению с Польшей, цена на картофель выше в два раза. В Минагрополитики не прогнозируют особенного роста цены на этот овощ в конце предстоящей зимы.
С начала сезона уменьшилась цена на ягоды, ведь был хороший урожай. В частности, в эти дни, но 2020 года, клубника продавалась по 120 гривен, а сейчас средняя цена - 50.
Однако цена на сахар повысилась и теперь килограмм можно купить за 25 гривен.
Сезонное снижение цен на молочную продукцию и мясо в этом году обошло стороной, что связано с "отголосками" роста цен на зерно в конце зимы — начале весны. Только к осени ожидается снижение цены на эти продукты на 5-7%, однако будет подорожание хлеба примерно на 10%.
После сбора урожая возможны снижения цен на овощи - примерно на 15−20%, также упадет стоимость зерновых и масличных культур, но зимой возможен рост цен.
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