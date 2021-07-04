Негода наробила біди в Україні, стихія не заспокоюється

Як передає Politeka.net, прогноз на найближчі дні озвучили на сайті Українського гідромедцентру.

Так, починаючи з понеділка, 5 червня, по всій території країни очікуються опади - на півдні і в центрі місцями можливі навіть зливи з градом і шквалами.

Температура в західних областях 20-25°, на решті території - від +24° до +29°, на сході до +32°.

Така обстановка в Україні протримається до четверга. Тільки 8 липня українці зможуть побачити небо без хмар, але не жителі західних регіонів.

Варто зазначити, що станом на 4 липня, в Україні залишаються знеструмленими 24 населених пункти.

Рятувальники повідомляють, що найбільше постраждали Донецька та Луганська області. Там, через ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП і люди змушені сидіти без електрики.



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