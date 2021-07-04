Негода наробила біди в Україні, стихія не заспокоюється
Як передає Politeka.net, прогноз на найближчі дні озвучили на сайті Українського гідромедцентру.
Так, починаючи з понеділка, 5 червня, по всій території країни очікуються опади - на півдні і в центрі місцями можливі навіть зливи з градом і шквалами.
Температура в західних областях 20-25°, на решті території - від +24° до +29°, на сході до +32°.
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Така обстановка в Україні протримається до четверга. Тільки 8 липня українці зможуть побачити небо без хмар, але не жителі західних регіонів.
Варто зазначити, що станом на 4 липня, в Україні залишаються знеструмленими 24 населених пункти.
Рятувальники повідомляють, що найбільше постраждали Донецька та Луганська області. Там, через ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) спрацювали системи автоматичного захисту ЛЕП і люди змушені сидіти без електрики.
Нагадаємо, що осінь прийде в Україну завчасно, коли це станеться: "різке похолодання і...".
Як повідомляла Politeka, у липні на українців обрушаться дві серії магнітних бур: дати і як убезпечити себе.
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