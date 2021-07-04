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По Києву і області пронесеться негода

Про погіршення метеоумов всіх жителів попередили в прес-службі ДСНС України в неділю 4 липня.

Вже найближчі години очікується розгул стихії. Окремі райони Києва та Київської області накриє рясний дощ, шквальний вітер, а також не виключається випадання граду. Швидкість вітру при негоді посилиться до 15-20 метрів в секунду. Стихія вируватиме до кінця доби 4 липня.

У зв'язку з цим рятувальники оголосили штормове попередження, передає Politeka.net.

За прогнозами Укргідрометцентру, найближчими днями на всій території України буде розташовуватися поле зниженого атмосферного тиску, сприяючи нестійкій погоді з короткочасними дощами і грозами.

Варто відзначити, що сильні грози і зливи прогнозуються в понеділок, 5 липня.

Перший рівень небезпеки (жовтий) оголошено також у південних та центральних областях України.

Деякі кияни вже розміщують перші кадри негоди. Відео зроблено у Святошинському районі столиці.

Нагадаємо, що стихія потріпне Україну, рівень небезпеки високий: зроблено попередження

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