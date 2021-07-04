По Києву і області пронесеться негода
Про погіршення метеоумов всіх жителів попередили в прес-службі ДСНС України в неділю 4 липня.
Вже найближчі години очікується розгул стихії. Окремі райони Києва та Київської області накриє рясний дощ, шквальний вітер, а також не виключається випадання граду. Швидкість вітру при негоді посилиться до 15-20 метрів в секунду. Стихія вируватиме до кінця доби 4 липня.
У зв'язку з цим рятувальники оголосили штормове попередження, передає Politeka.net.
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За прогнозами Укргідрометцентру, найближчими днями на всій території України буде розташовуватися поле зниженого атмосферного тиску, сприяючи нестійкій погоді з короткочасними дощами і грозами.
Варто відзначити, що сильні грози і зливи прогнозуються в понеділок, 5 липня.
Перший рівень небезпеки (жовтий) оголошено також у південних та центральних областях України.
Деякі кияни вже розміщують перші кадри негоди. Відео зроблено у Святошинському районі столиці.
Нагадаємо, що стихія потріпне Україну, рівень небезпеки високий: зроблено попередження
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