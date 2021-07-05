Відома актриса Наталія Андрейченко, яку люблять і пам'ятають за роллю Мері Поппінс в однойменному фільмі, зворушила душевним поривом у зв'язку з втратою близької людини

Так, 65-річна зірка зробила новий пост у себе в Instagram, в якому повідомила про смерть матері Лідії Василівни. Актриса назвала своє емоційне одкровення "прощанням із мамою", передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

За словами Андрейченко, 5 липня виповнюється сорок днів з дня відходу її матері. Останній місяць перед смертю Лідія Василівна провела в лікарні.

Раніше в Мережі подейкували, що відносини між матір'ю і донькою не можна було назвати ідеальними, тим більше, що Андрейченко вже тривалий час живе в Мексиці, а її літня мати "животіла" в Москві.

Але, як зазначила сама актриса, останнє спілкування з мамою дуже їх зблизило, вона зрозуміла, що втратила кращу подругу.

"Там виявився дивовижний лікар, яка допомагала нашому спілкуванню і підносила до її вуха телефон і ми з нею могли спілкуватися кожен день по годині - цей час нас так зблизив... Ми навіть ціле життя не були так близькі... Боже, як багато чого вона мене встигла навчити, встигла сказати... Ми встигли зізнатися в любові один до одного, сказати прощальні слова... Господи, я так вдячна Всесвіту і всім, особливо моїй мамі, яка виявилася раптом моєю найкращою подругою... За кілька годин до трагедії вона дала мені такі цінні поради... Мамочко, рідна, щасливого тобі шляху, спасибі тобі за все!", - вилила душу артистка.

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