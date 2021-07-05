У Києві розгорівся мовний скандал
Мовний скандал відбувся у тенісному таборі Міжнародної тенісної академії, який знаходиться в Києві. Викладачі академії змусили україномовну дитину спілкуватися російською мовою.
Про це повідомила у Facebook мама відвідувача закладу Тетяна Якобчук.
За словами жінки, коли вона забирала свого сина з навчання, він їй сказав, щоб вона не розмовляла українською: "Тихо мама, у нас тут треба російською розмовляти". А самі вожаті ображали українську мову при ній і говорили, що вона нікому не потрібна.
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"Вожаті при мені дітям кажуть: "Кому вона потрібна ваша українська мова?"Перед сном моя дитина ділиться думками, як же допомогти Росії, щоб у них теж все було добре", — написала Тетяна Якобчук.
За словами жінки, після її обурення в міжнародній тенісній академії її запевнили, що подібного більше не повториться, а всі їхні співробітники тепер будуть спілкуватись державною мовою.
"Я дуже зворушена небайдужістю і взагалі такою реакцією суспільства. Я годину тому повернулася з МТА, там вже інші дитячі куратори і вихователі, розмовляють всі українською. Все просто ідеально. Я взагалі в шоці від такої швидкої реакції", - зазначила вона.
Нагадаємо, мовний скандал навколо Довбика не вщухає.
Як Politeka писала, викладач з Одеси потрапив у мовний скандал.
Також Politeka повідомляла, що одеський викладач публічно образив українську мову.