У Києві розгорівся мовний скандал

Мовний скандал відбувся у тенісному таборі Міжнародної тенісної академії, який знаходиться в Києві. Викладачі академії змусили україномовну дитину спілкуватися російською мовою.

Про це повідомила у Facebook мама відвідувача закладу Тетяна Якобчук.

За словами жінки, коли вона забирала свого сина з навчання, він їй сказав, щоб вона не розмовляла українською: "Тихо мама, у нас тут треба російською розмовляти". А самі вожаті ображали українську мову при ній і говорили, що вона нікому не потрібна.

"Вожаті при мені дітям кажуть: "Кому вона потрібна ваша українська мова?"Перед сном моя дитина ділиться думками, як же допомогти Росії, щоб у них теж все було добре", — написала Тетяна Якобчук.

За словами жінки, після її обурення в міжнародній тенісній академії її запевнили, що подібного більше не повториться, а всі їхні співробітники тепер будуть спілкуватись державною мовою.

"Я дуже зворушена небайдужістю і взагалі такою реакцією суспільства. Я годину тому повернулася з МТА, там вже інші дитячі куратори і вихователі, розмовляють всі українською. Все просто ідеально. Я взагалі в шоці від такої швидкої реакції", - зазначила вона.

Нагадаємо, мовний скандал навколо Довбика не вщухає.

Як Politeka писала, викладач з Одеси потрапив у мовний скандал.

Також Politeka повідомляла, що одеський викладач публічно образив українську мову.