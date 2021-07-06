У поліцію надійшло повідомлення від медиків про те, що до них прийшла на прийом неповнолітня вагітна дівчина

Виявилося, що семикласниця чекає дитину від 17-річного хлопця. Це сталося в Дроздівці (Чернігівська область).

Про це повідомляє Суспільне.

Зараз 12-річна Наталя перебуває на 6 місяці вагітності і проживає разом з батьком майбутньої дитини. Як вона розповідає, з 17-річним Сергієм вони познайомилися у дворі. Він сам підійшов до неї і запропонував статевий акт. Спочатку дівчинка відмовляла йому, а потім погодилася. Чому - Наталя не може пояснити. Вона сама не розуміла, що з нею відбувається.



Виховувати дитину Наталя планує разом з Сергієм. Хочуть одружитися, купити будинок і жити окремо від батьків.

Дізналися про вагітність Наталії взимку. Їй часто ставало погано, в школі порадили звернутися до лікаря. УЗД показало 10,5 тижнів вагітності. Сім'я вирішила переїхати в інше село. Наталя стала на облік до гінеколога, а до Сергія приїхала поліція, яку історія дівчинки чимало вразила.

Слідчий відкрив провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

"Висновки психолога: мама недостатньо приділяла увагу дочці. Мама сама вела такий спосіб життя, тому дитина була без уваги. Мама сама не очікувала, що таке трапиться. Питання про вилучення дітей розглядалося", - сказала директор Центру соціальних служб Куликівської селищної ради Лариса Карцева.

Нагадаємо, що 37-річна жінка народила відразу 10 дітей і побила рекорд.

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