У поліцію надійшло повідомлення від медиків про те, що до них прийшла на прийом неповнолітня вагітна дівчина
Виявилося, що семикласниця чекає дитину від 17-річного хлопця. Це сталося в Дроздівці (Чернігівська область).
Про це повідомляє Суспільне.
Зараз 12-річна Наталя перебуває на 6 місяці вагітності і проживає разом з батьком майбутньої дитини. Як вона розповідає, з 17-річним Сергієм вони познайомилися у дворі. Він сам підійшов до неї і запропонував статевий акт. Спочатку дівчинка відмовляла йому, а потім погодилася. Чому - Наталя не може пояснити. Вона сама не розуміла, що з нею відбувається.
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Виховувати дитину Наталя планує разом з Сергієм. Хочуть одружитися, купити будинок і жити окремо від батьків.
Дізналися про вагітність Наталії взимку. Їй часто ставало погано, в школі порадили звернутися до лікаря. УЗД показало 10,5 тижнів вагітності. Сім'я вирішила переїхати в інше село. Наталя стала на облік до гінеколога, а до Сергія приїхала поліція, яку історія дівчинки чимало вразила.
Слідчий відкрив провадження за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України. Такі дії караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
"Висновки психолога: мама недостатньо приділяла увагу дочці. Мама сама вела такий спосіб життя, тому дитина була без уваги. Мама сама не очікувала, що таке трапиться. Питання про вилучення дітей розглядалося", - сказала директор Центру соціальних служб Куликівської селищної ради Лариса Карцева.
Нагадаємо, що 37-річна жінка народила відразу 10 дітей і побила рекорд.
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