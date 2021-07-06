У Львові закінчують демонтувати барельєфи з Монумента Слави

Як передає Politeka.net, результатом виконаних робіт поділилися на сайті міської ради.

"Вже завершено демонтаж і переміщення в музей «Територія Терору» всіх горельєфом. Залишаються ще дві скульптури, які є частиною Монумента", - йдеться в повідомленні.

Що буде на місці монумента - вирішуватиметься в конкурсі.

На місці пам'ятника планується облаштувати підземний паркінг. Крім того є ще ідея облаштування канатної дороги, але одним з найважливіших елементів є облаштування на цьому місці пам'ятника Героїв України.

Нагадаємо, рішення про "вжиття заходів щодо усунення аварійності Монумента бойової слави Радянських Збройних сил" було прийнято ще взимку 2018 року, а демонтаж стели почався ще в 2019 році.

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