Харківська блогерка "Тигра" організувала своє викрадення і за викуп вимагала 4,5 млн грн
"Розвести" на гроші вона хотіла коханця, який кілька років її забезпечував.
Про це повідомили на Telegram-каналі " Труха Харків".
Кадри затримання блогерки оприлюднили на сайті ГУ НП Харківської області.
Катерину Якименко та її 29-річного спільника затримали у Львівській області. 3 липня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб можливістю застави у розмірі 3 млн грн.
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Розслідування ведеться за статтею 190. Підозрюваним загрожує від 5 до 12 років в'язниці.
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Правоохоронці знайшли дівчат під час моніторингу соціальних мереж, де вони і виявили пост з фотографіями та відео.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 297 Кримінального кодексу України ㅡ осквернення пам'ятника.
Санкція цієї статті передбачає обмеження волі від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.
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