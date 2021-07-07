Харківська блогерка "Тигра" організувала своє викрадення і за викуп вимагала 4,5 млн грн

"Розвести" на гроші вона хотіла коханця, який кілька років її забезпечував.

Про це повідомили на Telegram-каналі " Труха Харків".

Кадри затримання блогерки оприлюднили на сайті ГУ НП Харківської області.

Катерину Якименко та її 29-річного спільника затримали у Львівській області. 3 липня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб можливістю застави у розмірі 3 млн грн.

Розслідування ведеться за статтею 190. Підозрюваним загрожує від 5 до 12 років в'язниці.

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