Харківська блогерка "Тигра" організувала своє викрадення і за викуп вимагала 4,5 млн грн

"Розвести" на гроші вона хотіла коханця, який кілька років її забезпечував.

Про це повідомили на Telegram-каналі " Труха Харків".

Кадри затримання блогерки оприлюднили на сайті ГУ НП Харківської області.

Катерину Якименко та її 29-річного спільника затримали у Львівській області. 3 липня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб можливістю застави у розмірі 3 млн грн.

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Розслідування ведеться за статтею 190. Підозрюваним загрожує від 5 до 12 років в'язниці.

Нагадаємо, у Львові дівчата танцювали на Меморіалі Героїв Небесної Сотні

Дівчата, святкуючи 18-річчя подруги, запалювали феєрверки і танцювали під музику на Меморіалі Героїв Небесної Сотні.

Правоохоронці знайшли дівчат під час моніторингу соціальних мереж, де вони і виявили пост з фотографіями та відео.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 297 Кримінального кодексу України ㅡ осквернення пам'ятника.

Санкція цієї статті передбачає обмеження волі від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

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