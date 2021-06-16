В Киеве пенсионерку поймали на мошенничестве
Как передает Politeka.net, кадры и подробности сообщил "Киев оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
В обмане бабушку заподозрил покупатель в супермаркете, который ей помог.
"Иду в магазин и вижу стоит бабушка с телегой и кульками просит денег. Дальше вижу, как за ней приезжает такси. Начал снимать видео", - говорится в сообщении.
Парень решил поинтересоваться у женщины, как так вышло, что несколько минут назад он ей дал 20 гривен, чтобы купить еды, а уже сейчас она отправляется домой на такси.
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"Хорошо люди зарабатывают, почему я так не зарабатываю?", - задал риторический вопрос обманутый парень.
Как оказалось, бабушку в местном супермаркете знают давно.
"Кассир с Новуса сказал, что она «постоянный клиент» и просит оплатить покупки. Со слов кассира - 900 гривен в день на покупках она имеет, а то если повезет и больше. Плюс то что, неравнодушные люди дают", - говорится в сообщении.
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Женщина заметила отсутствие телефона в сумке и обратила внимание на мужчину, который выходил с ней на остановке.
Напомним, в Киеве мошенник под видом полицейского выманил у пенсионерки 55 тысяч: детали схемы.
Ранее Politeka писала, что в Киеве мошенник устроил сбор денег "на помощь детям" и жестоко поплатился, видео.
Также Politeka сообщала, что сотни украинцев оказались в ловушке мошенников, детали новой циничной схемы: "предлагают работу и...".