В Киеве пенсионерку поймали на мошенничестве

Как передает Politeka.net, кадры и подробности сообщил "Киев оперативный" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

В обмане бабушку заподозрил покупатель в супермаркете, который ей помог.

"Иду в магазин и вижу стоит бабушка с телегой и кульками просит денег. Дальше вижу, как за ней приезжает такси. Начал снимать видео", - говорится в сообщении.

Парень решил поинтересоваться у женщины, как так вышло, что несколько минут назад он ей дал 20 гривен, чтобы купить еды, а уже сейчас она отправляется домой на такси.

"Хорошо люди зарабатывают, почему я так не зарабатываю?", - задал риторический вопрос обманутый парень.

Как оказалось, бабушку в местном супермаркете знают давно.

"Кассир с Новуса сказал, что она «постоянный клиент» и просит оплатить покупки. Со слов кассира - 900 гривен в день на покупках она имеет, а то если повезет и больше. Плюс то что, неравнодушные люди дают", - говорится в сообщении.

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