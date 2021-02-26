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За допомогою сучасного обладнання шахраї з Дніпра вкрали гроші у довірливих людей

Про це повідомляє ГУНП в Дніпропетровській області на офіційному сайті.

Правоохоронні органи провели блискучу операцію із затримання шахраїв, яким вдалося обдурити понад 100 українців. Двоє жителів Дніпра вирішили заснувати злочинну фінансову схему, яка принесла їм більше мільйона гривень.

Для цього злочинці, прикриваючись красивими словами, виманювали у людей грошові накопичення. Вони пропонують роботу, і люди охоче віддавали свої гроші на "міжнародну біржу фінансових операцій".

Так був організований call-центр, де працювали 15 операторів, що дзвонили за прихованими номерами майбутнім клієнтам.

Працівники кіберполіції провели обшук в офісі, за фактом шахрайства відкрито кримінальну справу.

Стало відомо, що злочинцям 33 і 37 років. Граючи на бажанні людини швидко розбагатіти, вони пропонували заробити за допомогою міжнародної фінансової біржі. Звичайно, гроші жертва повинна була покласти на рахунок веб-гаманця заздалегідь. Ясно, що всі кошти надходили на рахунки заповзятливих молодих людей.

Після цього жертва могла нібито стежити за "успіхами" своїх вкладень на підробленому сайті, створеним зловмисниками. Якщо хтось хотів повернути свої гроші, то отримував рішучу відмову. Після цього облікові записи ошуканих вкладників блокувалися.

Понад 100 людей постраждали від фінансових махінацій злочинців. За попередніми даними, сума, отримана в ході протизаконної операції, становить 1 мільйон гривень.

Все обладнання, що було в так званому call-центрі, поліція долучила до справи. Шахраям загрожує термін до 8 років.

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