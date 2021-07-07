Харьковская блогерша "Тигра" организовала свое похищение и за выкуп требовала 4,5 млн грн

"Развести" на деньги она хотела любовника, который несколько лет ее обеспечивал.

Об этом сообщили на Telegram-канале "Труха Харьков".

Кадры задержания блогерши обнародовали на сайте ГУ НП Харьковской области.

Екатерину Якименко и ее 29-летнего сообщника задержали во Львовской области. 3 июля суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток возможностью залога в размере 3 млн грн.

Расследование ведется по статье 190. Подозреваемым грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, во Львове девушки танцевали на Мемориале Героев Небесной сотни