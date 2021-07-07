Харьковская блогерша "Тигра" организовала свое похищение и за выкуп требовала 4,5 млн грн

"Развести" на деньги она хотела любовника, который несколько лет ее обеспечивал.

Об этом сообщили на Telegram-канале "Труха Харьков".

Кадры задержания блогерши обнародовали на сайте ГУ НП Харьковской области.

Екатерину Якименко и ее 29-летнего сообщника задержали во Львовской области. 3 июля суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток возможностью залога в размере 3 млн грн.

Популярные статьи сейчас

Невестка Пугачевой в мокром платье в облипку соблазнительно вышла из бассейна: "Замуж еще раз хочет"

"Супругу" Винника, о которой он не рассказывает, подловили на отдыхе: как выглядит Таюне в обычной жизни

Адский зной и грозы доконают украинцев: появился неутешительный прогноз на Ивана Купала

Экс-"любовница" Константина Меладзе показала, какой она стала после ухода из ВИА Гры: "Еще больше похудела"

Козловский сменил профессию ради "любимца" Тины Кароль, набор впечатляет: "Это для страсти..."
Показать еще

Расследование ведется по статье 190. Подозреваемым грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.

Напомним, во Львове девушки танцевали на Мемориале Героев Небесной сотни

Девушки, празднуя 18-летие подруги, зажигали фейерверки и танцевали под музыку на Мемориале Героев Небесной сотни.

Правоохранители нашли девушек во время мониторинга социальных сетей, где они и обнаружили пост с фотографиями и видео.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины ㅡ осквернение памятника.

Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.

К слову, "несчастная" пенсионерка решила нажиться на прохожих: "Разъезжает на такси"

Также Politeka сообщала, нелюдь избил беззащитную пенсионерку: детали трагедии в Ужгороде