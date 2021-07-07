Харьковская блогерша "Тигра" организовала свое похищение и за выкуп требовала 4,5 млн грн
"Развести" на деньги она хотела любовника, который несколько лет ее обеспечивал.
Об этом сообщили на Telegram-канале "Труха Харьков".
Кадры задержания блогерши обнародовали на сайте ГУ НП Харьковской области.
Екатерину Якименко и ее 29-летнего сообщника задержали во Львовской области. 3 июля суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток возможностью залога в размере 3 млн грн.
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Расследование ведется по статье 190. Подозреваемым грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.
Напомним, во Львове девушки танцевали на Мемориале Героев Небесной сотни
Правоохранители нашли девушек во время мониторинга социальных сетей, где они и обнаружили пост с фотографиями и видео.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины ㅡ осквернение памятника.
Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.
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