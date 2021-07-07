У Львові пасажирка тролейбуса накинулася на водія
Як передає Politeka.net, деталі та кадри кричущого випадку показали у сюжеті телеканалу НТА (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)
Інцидент стався серед білого дня, 5 липня.
Під час рейсу водій звернувся до жінки, щоб та пред'явила проїзний квиток, але у відповідь вона почала показувати непристойні жести.
Невістка Пугачової в мокрій сукні в обліпку спокусливо вийшла з басейну: "Заміж ще раз хоче"
"Дружину" Винника, про яку він не розповідає, підловили на відпочинку: як виглядає Таюне у звичайному житті
Полякову в гарячій позі з подругою присоромили за "нову" зовнішність: "Жахливі вийшли стегна"
Платити за опалення авансом, українців попередили про комунальне нововведення: "У платіжках за червень..."
Гроші з рахунків українців списуватимуть автоматично: важливий наказ Мін'юсту набув чинності
Коли чоловік спробував вивести її з салону вона накинулася на нього з кулаками.
Вже в слід виїжджаючому тролейбусу вона кидала каміння і матюкалася.
"Два роки працюю, то перший раз таке. Молоде, нахабне, якесь обкурене", - розповів водій про подію.
Також ми повідомляли, що в Миколаєві пасажир влаштував стрілянину біля маршрутки через конфлікт з водієм.
Чоловік за кермом транспортного засобу не віддав здачу з оплати за проїзд. Через це пасажир почав скандалити з водієм, дістав пістолет, погрожував їм і один раз вистрілив.
Нагадаємо, що в Одесі таксисти побилися посеред вулиці: відео розлетілося по мережі.
Як повідомляла Politeka, дружні посиденьки в Харкові переросли в бійку, в хід пішла сокира: кадри з місця подій.
Також Politeka писала, что в Одесі маршрутник побився з пасажиром на дорозі, відео.