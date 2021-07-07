У Львові пасажирка тролейбуса накинулася на водія

Як передає Politeka.net, деталі та кадри кричущого випадку показали у сюжеті телеканалу НТА (щоб подивитися - доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент стався серед білого дня, 5 липня.

Під час рейсу водій звернувся до жінки, щоб та пред'явила проїзний квиток, але у відповідь вона почала показувати непристойні жести.

Коли чоловік спробував вивести її з салону вона накинулася на нього з кулаками.

Вже в слід виїжджаючому тролейбусу вона кидала каміння і матюкалася.

"Два роки працюю, то перший раз таке. Молоде, нахабне, якесь обкурене", - розповів водій про подію.

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Чоловік за кермом транспортного засобу не віддав здачу з оплати за проїзд. Через це пасажир почав скандалити з водієм, дістав пістолет, погрожував їм і один раз вистрілив.

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