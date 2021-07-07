У Києві хлопець вирішив відзначити свій день народження з шиком, але щось пішло не так
У підсумку він розбив орендований спорткар, повідомляє dtp.kiev.ua.
30-річний хлопець взяв в оренду спорткар Ford Mustang, під час дощу водій втратив керування авто на мокрій дорозі і врізався в паркан, а потім знову вилетів на дорогу.
На щастя, ні він, ні пасажирка не отримали травм, що не можна сказати про автомобіль. Судячи з фото, відновленню він, мабуть, не підлягає.
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