Цей день народження він запам'ятає на все життя

У Києві хлопець вирішив відзначити свій день народження з шиком, але щось пішло не так

У підсумку він розбив орендований спорткар, повідомляє dtp.kiev.ua.

30-річний хлопець взяв в оренду спорткар Ford Mustang, під час дощу водій втратив керування авто на мокрій дорозі і врізався в паркан, а потім знову вилетів на дорогу.

На щастя, ні він, ні пасажирка не отримали травм, що не можна сказати про автомобіль. Судячи з фото, відновленню він, мабуть, не підлягає.

На місці працювали правоохоронці. Всі обставини ДТП установлюються.

Нагадаємо, українська блогерка "Тигра" організувала своє викрадення і за викуп вимагала 4,5 млн грн

"Розвести" на гроші вона хотіла коханця, який кілька років її забезпечував.

Кадри затримання блогерки оприлюднили на сайті ГУ НП Харківської області.

Катерину Якименко та її 29-річного спільника затримали у Львівській області. 3 липня суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб можливістю застави у розмірі 3 млн грн.

Розслідування ведеться за статтею 190. Підозрюваним загрожує від 5 до 12 років в'язниці.