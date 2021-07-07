В Киеве парень решил отметить свой день рождения с шиком, но что-то пошло не так

В итоге он разбил арендованный спорткар, сообщает dtp.kiev.ua.

30-летний парень взял в аренду спорткар Ford Mustang, во время дождя водитель потерял управление авто на мокрой дороге и врезался в забор, а потом снова вылетел на дорогу.

К счастью, ни он, ни пассажирка не получили травм, что нельяз сказать об автомобиле. Судя по фото, восстановлению он, видимо, не подлежит.

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