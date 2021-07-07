Этот день рождения он запомнит на всю жизнь

В Киеве парень решил отметить свой день рождения с шиком, но что-то пошло не так

В итоге он разбил арендованный спорткар, сообщает dtp.kiev.ua.

30-летний парень взял в аренду спорткар Ford Mustang, во время дождя водитель потерял управление авто на мокрой дороге и врезался в забор, а потом снова вылетел на дорогу.

К счастью, ни он, ни пассажирка не получили травм, что нельяз сказать об автомобиле. Судя по фото, восстановлению он, видимо, не подлежит.

На месте работали правоохранители. Все обстоятельства ДТП установливаются.

Напомним, украинская блогерша "Тигра" организовала свое похищение и за выкуп требовала 4,5 млн грн

"Развести" на деньги она хотела любовника, который несколько лет ее обеспечивал.

Кадры задержания блогерши обнародовали на сайте ГУ НП Харьковской области.

Екатерину Якименко и ее 29-летнего сообщника задержали во Львовской области. 3 июля суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток возможностью залога в размере 3 млн грн.

Расследование ведется по статье 190. Подозреваемым грозит от 5 до 12 лет тюрьмы.