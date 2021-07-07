Хлопчик впевнено підтвердив свої знання

6-річний Марко Данчевський з міста Стрий Львівської області встановив рекорд України в номінації "Найбільша кількість назв країн, відтворених дитиною напам'ять по контуру на карті".

Про це в Facebook повідомила керівник Національного Реєстру Рекордів України Світлана Вєтрова.

Марко продемонстрував блискучий результат, без заминки назвавши 196 країн по контуру карти за 13,5 хвилин. При цьому юний Ерудит не допустив жодної помилки.

За словами Вєтрової, захоплення географією у Марка почалося кілька років тому з робочого кабінету свого діда Романа Кухара, який працює директором Стрийської загальноосвітньої школи № 10.

Також хлопчика найбільше зацікавила велика географічна карта світу на стіні. Коли дідусь помітив здібності до географії, почав цікавити малого дослідника захоплюючими історіями про річки і озера, гори і моря, міста і країни.

Батьки Марка і самі дивуються феноменальній пам'яті сина: "Ми бачили, що Марко цікавиться географією, але великого значення цьому не приділяли. Але, коли в п'ять років він нас покликав і запропонував розповісти про країни, були приємно вражені. Ми просто стояли і мовчали, бо розуміли, що й самі не знаємо стільки".

Цього року Марк закінчив перший клас. Має чудові успіхи з усіх предметів. З двох з половиною років він професійно катається на лижах, займається в секції з футболу, любить дізнаватися про футбольні команди та їх склад.

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