На Херсонщині негода перетворила життя людей на випробування

Як передає Politeka.net, кадри того, що відбувається в невеликому селі Маячка показали в сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами місцевих жителів, з приходом дощів вони вже готові до потопу, оскільки дренажна система села в аварійному стані.

У підсумку люди живуть на воді і втратили вже всі врожаї. Затоплені не тільки вулиці, а й будинки і підвали.

Така ситуація тут вже протягом декількох років, кажуть люди, а місцева влада "годує" їх тільки обіцянками про лагодження насосів для відкачування води.