На Херсонщині негода перетворила життя людей на випробування
Як передає Politeka.net, кадри того, що відбувається в невеликому селі Маячка показали в сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
За словами місцевих жителів, з приходом дощів вони вже готові до потопу, оскільки дренажна система села в аварійному стані.
У підсумку люди живуть на воді і втратили вже всі врожаї. Затоплені не тільки вулиці, а й будинки і підвали.
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Така ситуація тут вже протягом декількох років, кажуть люди, а місцева влада "годує" їх тільки обіцянками про лагодження насосів для відкачування води.
Варто відзначити, що за інформацією Укргідрометцентру, 7 липня в південних і східних областях грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м / с (I рівень небезпеки, жовтий).
Так що муки людей, швидше за все, закінчаться ще не скоро.
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