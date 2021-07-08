Українцям розповіли, хто може розраховувати на пенсію в розмірі 10 тис. грн, а кому не заплатять більше мінімалки

Згідно з формулою розрахунку розміру пенсії, яка вказана в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", 10 тис. грн при виході на заслужений відпочинок, можуть отримати ті, хто при стажі в 35 років мали зарплату в 2,59 Вище середньої. Зараз це близько 30 тис. грн, пише «Обозреватель».

На розмір пенсії впливають два фактори: зарплата і стаж. Так, середню зарплату по країні за три минулі роки множать на 1%, на стаж в роках і на співвідношення своєї зарплати до середньої.

Виходить, що українці, які зараз отримують зарплату менше середньої, можуть претендувати тільки на мінімальну пенсію. А тим, хто офіційно отримує мінімальну зарплату, за формулою не заробить навіть на мінімальну пенсію. У таких випадках, різницю компенсують з державного бюджету і все одно платять мінімальну пенсію.

Зазначимо, більшість українських пенсіонерів сьогодні отримує до 3 тис.грн. З липня мінімальна пенсія за віком зросла до 1854 гривень. Це підвищення торкнулося понад 5 мільйонів громадян.

Дійсно високі пенсії платять тільки суддям, вони в середньому отримують більше 77 тис. грн.

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